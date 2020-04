Coronavirus, Piadena Drizzona: mille euro a Uniti per la Provincia di Cremona dal Centro Culturale Islamico Ennur

PIADENA DRIZZONA (1 aprile 2020) - Anche il Centro Culturale Islamico Ennur di Piadena partecipa alla raccolta di fondi organizzata dall’associazione Uniti per la provincia di Cremona, la macchina della solidarietà messa in moto da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative. Il presidente di Ennus, Jalloul Messaadi, ha effettuato un versamento di 1.000 euro a favore dell’associazione. Il Centro Culturale Islamico è aperto dal 1993 in via dei Mille. Vi fanno al quale fanno riferimento una media di 50-70 persone, un centinaio in determinate occasioni.