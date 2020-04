Coronavirus, Solarolo piange Gino Nevi: 'L’agricoltore del sorriso'

SOLAROLO RAINERIO (1 aprile 2020) - Battuta sempre pronta, allegro, gioviale. Gino Nevi (Luigi, all’anagrafe), agricoltore, se n’è andato a 83 anni, anche lui per le conseguenze del Coronavirus. Era ricoverato all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un vasto cordoglio in paese, già prostrato da altri lutti in questo periodo di emergenza sanitaria.«Gino era un vero pezzo di storia di Solarolo», ricorda il sindaco Vittorio Ceresini. Nevi lascia la moglie Maria Rosa Bozzetti, per tutti Rosa, i figli Patrizia ed Enrico e la sorella Lena.

