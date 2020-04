Cizzolo, saluto al medico Leoni che va in pensione: 'Uomo d’altri tempi'

VIADANA (2 aprile 2020) - Ieri mattina, passando il testimone al suo sostituto, il parmense Paolo Leoni ha lasciato l’incarico di medico di base di Cizzolo e Cavallara dopo 42 anni ininterrotti di servizio, andando in pensione. Tutti i suoi pazienti, non potendo in questo momento salutarlo e ringraziarlo con una grande festa, hanno espresso la loro gratitudine con un manifesto esposto accanto all’ambulatorio con la scritta ‘Grazie dottore’ e il disegno di un cuore. Nell’ultimo mese, pur essendo in procinto di terminare il servizio, per stare il più possibile accanto a chi stava affrontando il Corona virus, come paziente o come familiare, il dottor Leoni, 67 anni, non è tornato nella sua casa di Parma, rimanendo giorno e notte a Cizzolo. Una dedizione d’altri tempi, quando il medico di base si chiamava medico condotto.

