Coronavirus, Bongiovanni: 'A Casalmaggiore 51 morti a marzo, l'anno scorso 14'

CASALMAGGIORE (1 aprile 2020) - Cinquantuno morti a marzo 2020 mentre a marzo del 2019 erano stati 14 e a marzo 2018 otto. Solo questo raffronto rende evidente quanto abbia inciso il mese scorso l’emergenza Coronavirus nel numero dei decessi a Casalmaggiore.

“Come annunciato, assieme all'ufficio anagrafe/stato civile, abbiamo elaborato uno schema nel quale sono riportati il numero dei decessi mensili a Casalmaggiore negli ultimi tre anni. Il fine è quello di capire l'effetto Covid 19, ossia come e da quando ha inciso sul nostro Comune”. L’analisi viene comunicata dal sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni: “Dai dati è piuttosto evidente che nei mesi di novembre/dicembre/gennaio e febbraio gli scostamenti, nel corso degli anni, del numero di morti, sono al massimo di 6/7 unità, cosa sempre possibile, che può anche essere casuale. Quello che non è casuale è il numero di decessi in questo mese di marzo, 51. Ufficialmente i dati che ho ricevuto parlano di 21 decessi di persone positive al Covid, con età media 79 anni, identica alla media nazionale. Consideriamo il numero di morti fisiologico, che si potrebbe ritenere 15. Rimangono almeno 15 casi di decessi in più, "non attesi" , di chiaro effetto Covid non diagnosticato. Almeno io la leggo così”.

Continua il primo cittadino: “Alcuni studi scientifici dicono che il Coronavirus è in circolo già da gennaio, a quanto pare non nel nostro Comune. Realisticamente possiamo dire che circola più o meno da quando è scoppiata l'epidemia a Codogno attorno al 20 febbraio. In ogni caso il mio vuole essere solo un piccolo contributo su dati reali, per far capire meglio alla popolazione la situazione. Quello che è sicuramente vero - osserva il sindaco - è che il Covid 19 sta portando via molti nostri cari, accelerando un destino che accomuna tutti noi. Alle famiglie colpite da lutti vanno le mie più sincere condoglianze”.

NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51