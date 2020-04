Coronavirus, Gazzuolo: da Comune e azienda Balzanelli 6 mila euro alla casa di riposo

GAZZUOLO (1 aprile 2020) - L'amministrazione comunale e l'azienda Balzanelli di Gazzuolo, specializzata nella raccolta e nel recupero di rifiuti come carta, legno, metalli e imballaggi misti e nella lavorazione della carta da macero, assieme in aiuto della casa di riposo del paese. L'amministrazione comunale ha donato mille euro, mentre l'azienda ne ha devoluti 5 mila a favore della Rsa Fondazione Caracci, per l'acquisto di dispositivi protezione individuale per personale e pazienti, quali mascherine, camici monouso e gel disinfettanti. "In questa battaglia contro il Covid19 cerchiamo di aiutare le persone più esposte, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti anziani più deboli che tanto hanno fatto per creare l'Italia della quale andiamo fieri", hanno spiegato dall'azienda mantovana tramite un posto sulla pagina Facebook.

