Coronavirus, mascherine per gli ultra settantenni dal Comune di Calvatone

CALVATONE (1 aprile 2020) - “Il comune di Calvatone distribuirà alle persone ultra settantenni le mascherine di protezione individuale”. Ad annunciarlo è stato la sindaca Valeria Patelli con un avviso pubblico. “Verranno consegnate nella cassetta della posta, in busta chiusa, nella giornata di oggi dai ragazzi volontari. Abbiamo pensato, con questo gesto, di raggiungere la parte più esposta della popolazione. Prego tutti di avvisare le persone anziane. Stiamo cercando di far fronte a tutte le esigenze ed i problemi che si presentano in questo maledetto periodo. Grazie per la collaborazione”, conclude il sindaco.

