Coronavirus, su Tele Piadena aggiornamenti del sindaco e messa domenicale

PIADENA DRIZZONA (1 aprile 2020) - Due nuovi appuntamenti sulla web tv Tele Piadena, visibile all’indirizzo telepiadena.it, il canale straordinario attivato per l’emergenza Coronavirus al servizio della popolazione di Piadena Drizzona.

Da oggi, ogni giorno alle 18.30, il sindaco Matteo Priori fornirà gli ultimi aggiornamenti in relazione alla situazione dell’emergenza. Inoltre domenica prossima, 5 aprile, alle 10, verrà trasmessa in diretta dalla chiesa di Santa Maria Assunta in Piadena la santa messa celebrata dal parroco don Antonio Pezzetti e concelebrata dal vicario don Paolo Fusar Imperatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO