Pugno in faccia a un ragazzo, minorenne denunciato

OSPITALETTO (1 aprile 2020) -I carabinieri di Marcaria hanno denunciato un ragazzo milanese ospite presso la comunità San Bartolomeo di Ospitaletto per lesioni personali. Il fatto risale ai giorni scorsi quando il ragazzo, 15 anni, aveva colpito un altro giovane, sottoposto alla misura del collocamento in comunità, con un violento pugno sul volto. Gli operatori della comunità erano poi riusciti a calmare il ragazzo, mentre la parte offesa si era fatta visitare presso l’ospedale per un ematoma periorbitale e palpebrale all’occhio sinistro. Così, al termine degli accertamenti e della denuncia da parte della vittima, il giovane aggressore è stato deferito per lesioni personali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.