Candele accese perché senza luce, incendio domato dai pompieri

SAN MARTINO DALL'ARGINE (1 aprile 2020) - Incendio ieri sera in una abitazione di via Carrobbio a San Martino dall'Argine. Da una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero propagate da alcune candele lasciate accese dal padrone di casa, un uomo che vive da solo, perché in quel momento temporaneamente senza luce. Le fiamme hanno reso inagibile l'abitazione. Illeso l'uomo che ha rifiutato il ricovero. Per spegnere l'incendio sul posto i vigili del fuoco di Viadana.