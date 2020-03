Un'altra vittima del Coronavirus nel territorio viadanese: è Fiorino Donina

SABBIONETA (30 marzo 2020) - Un'altra vittima del Coronavirus nel territorio viadanese. Si è spento a 59 anni, nella notte tra sabato e domenica, all'ospedale di Mantova Fiorino Donina residente a Sabbioneta. A ricordarlo la pagina della UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) di cui Donina era referente per la provincia di Mantova e che per farlo riporta anche un'intervista rilasciata al quotidiano La Provincia. L'uomo era unito civilmente con Emilio, anche lui in lotta con il virus.

Donina era celebrante laico umanista formato dall'Uaar, attività che svolgeva con passione. Di professione cancelliere presso il Tribunale di Parma, ma nel tempo libero 'celebrante laico umanista’, poteva celebrare un funerale anche a persone non credenti.

"L'associazione, a cui sono iscritto da parecchio tempo, ha messo a punto il progetto Cerimonie Uniche (www.cerimonieuniche.it). L'obiettivo è garantire a tutti coloro che non ritengono necessario, o coerente, l’utilizzo di un rito religioso per celebrare un evento importante per se e per i propri cari, una cerimonia alternativa personalizzata e coinvolgente", aveva detto nell'intervista rilasciata al nostro giornale il 27 aprile 2019.

