Coronavirus, cerimonia di commiato del grande poeta Mario Benedetti

PIADENA DRIZZONA (30 marzo 2020) - Al cimitero di Vho questa mattina alle 11 si è svolta una breve cerimonia di commiato del grande poeta di origini friulane Mario Benedetti. Come imposto dall’emergenza Coronavirus, il parroco don Antonio Pezzetti ha impartito una benedizione al feretro prima della tumulazione. Presenti Donata Feroldi, legata al grande autore da un rapporto di amicizia, il marito Enrico Cardesi, Anna Barbiani che ha assistito il poeta durante il periodo alla Casa di riposo San Vincenzo, e Massimo Bondioli, in rappresentanza dei poeti italiani. Benedetti lascia una sorella, Mirella, residente a Tarcento, impossibilitata a essere presente per le prescrizioni sui divieti di movimento legati al Covid 19. La scomparsa di Benedetti ha suscitato grande commozione nel mondo della poesia e culturale.

