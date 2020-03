Quattro sindaci per l'ultimo saluto a don Arnaldo Peternazzi

SAN MARTINO DEL LAGO (30 marzo 2020) - Quattro sindaci al cimitero di San Martino del Lago per l'ultimo saluto terreno a don Arnaldo Peternazzi, scomparso a 86 anni, ex parroco di San Martino del Lago e Ca' de' Soresini, "umile prete con un cuore d'oro", ha scritto don Paolo Tonghini. Oltre al sindaco di San Martino Dino Maglia, c'erano i sindaci di Scandolara, Roberto Oliva, Solarolo Rainerio, Vittorio Ceresini, e di Voltido, Giorgio Borghetti (che ha effettuato alcune riprese da inviare nella ex missione di don Arnaldo a Uruburetama). "Un momento molto intenso e commovente - ha sottolineato don Paolo -. Presenti noi sacerdoti dell'Unita Pastorale e i sindaci di queste comunità che ti hanno voluto tanto bene e che hanno rappresentato insieme a noi preti la tua gente. Non sarai più con noi a concelebrare ogni mattina, ora celebri in eterno l'Eucarestia perenne del Cielo, in Paradiso...dal Cielo guardaci e intercedi per noi, proteggi la "tua" San Martino insieme alla "tua Scandolara" che ti ha dato i natali e tutta la nostra Unità Pastorale...ciao don Arnaldo e prega per noi", conclude don Tonghini.

