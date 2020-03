Coronavirus, striscioni con citazioni su un cantiere edile

CASALMAGGIORE (30 marzo 2020) - Striscioni con citazioni su un cantiere edile in via Beduschi, all’altezza dell’incrocio per la strada Bassa per Vicomoscano, e note dell’Inno di Mameli e Nel blu dipinto di blu, ogni sera alle 18, diffuse in automatico da altoparlanti. L’idea è venuta al medico otorinolaringoiatra Alessandro Maroli di Casalmaggiore. Uno striscione riporta una frase di Seneca: “Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza”. L’altro cita il motto di Patch Adams, il noto medico statunitense al quale è stato dedicato anche un film, “Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre”. Sotto entrambi l’esortazione: “Insieme ce la faremo! W l’Italia!”.

Maroli, nel 2016, aveva donato una ventina di tigli utilizzati per la creazione del nuovo parco di via Baslenga a Vicobellignano. A giugno dello scorso anno gli fu conferita una Paul HArris Fellow, massima onorificenza rotariana, dal Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta per l’esemplare service dello screening sulla dislessia realizzato presso le scuole dell’Infanzia di Viadana.

