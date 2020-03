Il libraio Roberto Sarzi Braga pubblica un suo romanzo inedito

CASALMAGGIORE (30 marzo 2020) - “In questi tempi complicati, ho deciso di condividere un mio piccolo romanzo (un centinaio di pagine) scritto un paio di anni fa e che non ho ancora pubblicato”. Roberto Sarzi Braga, titolare della libreria antiquaria Sabraro Book, vero scrigno di volumi rari con sede in Galleria Gorni a Casalmaggiore (e sede virtuale su internet grazie alla vendita online), nonché presidente dell’associazione OltreFossa, parla del suo terzo romanzo, inedito.

“Il titolo - ci spiega Roberto - è ‘Il club degli otto noni’ e si riferisce a chi è nato ‘ottimino’, a otto mesi, e che soffre di una sindrome di incompiutezza. Il romanzo parla della ricostruzione del protagonista, che segue un percorso in vari livelli fino a raggiungere una consapevolezza che lo porterà a vivere finalmente una vita decente. Ci sono anche alcuni momenti drammatici”. Sarzi Braga non è nuovo ad esperienze letterarie: “Scrivo per diletto, l’unico libro che ho fatto pubblicare in mille copie si chiamava ‘La paura del libraio’, un thriller”. Volume che, peraltro, era stato venduto senza problemi. “Non ho velleità - aggiunge Roberto -, ho scritto altre cose, vedrò più avanti cosa farne. Per adesso, visto il periodo che stiamo vivendo, ho pensato di mettere a disposizione questo testo. Ringrazio fin da ora chi avrà voglia di leggerlo e chi magari vorrà poi parlarne”.

Il libro è liberamente scaricabile accedendo alla pagina Facebook di Sarzi Braga, dov’è presente un link cliccando il quale si accede ad una pagina nella quale si deve cliccare nuovamente su ‘La risorsa richiesta è accessibile qui”.

