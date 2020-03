Coronavirus, Rivarolo del Re: donazione dalla comunità indiana all'Oglio Po

RIVAROLO DEL RE (30 marzo 2020) - La comunità indiana di Rivarolo del Re ed Uniti ha donato la somma di 1.230 euro a favore dell'ospedale "Oglio Po’". Lo rende noto il sindaco Luca Zanichelli. “Un gesto nobile - osserva il primo cittadino -, che ancora una volta rende grande un piccolo paese che unito vuole dare un segnale forte verso il nostro territorio. L'amore fraterno assieme al forte senso di rispetto, verso chi soffre per la perdita di un proprio caro o verso chi sta combattendo contro la malattia, verso chi lavora (sanitari e non) mettendo a rischio la propria salute sono sentimenti che accomunano qualsiasi popolo senza distinzione di origini”.

Continua Zanichelli: “Nel nostro Paese siamo tutti una famiglia che sa aiutare, donare, ascoltare il prossimo che ha bisogno. Colgo l'occasione per ringraziare la Comunità Indiana, ma ringrazio ancora una volta tutte le Associazioni del Paese, il nostro Parroco con i volontari dell'Oratorio e le Aziende operanti nel Comune per la generosità dimostrata. Ricordo ancora con fermezza: il prolungarsi del tempo fa si che dimentichiamo la rigidità dei nostri comportamenti che dobbiamo mantenere. Siamo ancora in piena emergenza, non abbassiamo la guardia, usciamo di casa solo per estrema necessità. Per vincere questa battaglia ognuno di noi deve mettere il proprio sacrificio a disposizione della collettività rispettando le regole che vengono imposte”, conclude Zanichelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO