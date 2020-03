Coronavirus, Bozzolo: i commercianti aperti lanciano raccolta fondi per le attività chiuse

BOZZOLO (30 marzo 2020) - Una raccolta fondi per i commercianti del paese che hanno le attività chiuse a causa del Coronavirus, partendo da un euro per ogni pizza consegnata a domicilio. A proporre l'iniziativa sul portale 'gofoundme' è Giorgio Salierno, titolare della pizzeria Blue Eyes di Bozzolo. “La mia attività – spiega - sta continuando, anche se in minima parte, a lavorare con il servizio a domicilio, grazie alla dedizione del mio staff. Abbiamo deciso che sia giusto, anche se in minima parte, aiutare il commercio di Bozzolo. Doneremo un euro per ogni consegna che faremo mentre i pizzaboy doneranno le loro mance, ogni lunedì faremo un bonifico sul portale alla pagina 'Bozzolo unita per i commerciati'. Chiedo anche ai bozzolesi un piccolo aiuto per i vostri commercianti. Bozzolo ha bisogno del vostro gran cuore. Ricordate che state donando anche per il vostro futuro e quello dei vostri figli, perché una città senza negozi equivale a una città fantasma. Tutto il ricavato verrà diviso in parti eque alle attività chiuse che aderiranno semplicemente scrivendo nome, cognome e attività svolta alla mail campagnafondibozzolo@gmail.com". L'obiettivo è raccogliere diecimila euro.

