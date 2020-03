Cinque anni di Imu e Tasi: il Comune recupera 75 mila euro

CINGIA DE’ BOTTI (30 marzo 2020) - Duecentouno provvedimenti per altrettanti mancati versamenti di Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) negli anni compresi tra il 2014 e il 2019. Questo il risultato complessivo che si può desumere dai risultati dei provvedimenti derivanti dagli accertamenti condotti dall’ufficio tributi del Comune sulle violazioni Imu e Tasi, svolti nel corso dell’anno 2019 come forma di lotta all’evasione. Un recupero per l'ente pari a 75 mila euro.

