Coronavirus, la chiesa di San Giovanni si è riempita di nuovo... con le foto dei parrocchiani

SAN GIOVANNI IN CROCE (29 marzo 2020) - “Finalmente oggi la nostra chiesa di San Giovanni si è nuovamente riempita... tutti i nostri ragazzi e le nostre famiglie (110 per il momento) si sono riunite intorno all'altare per invocare l'aiuto di Dio e la sua benedizione...”. A spiegarlo è don Diego Pallavicini, il parroco dell’Unità pastorale monsignor Antonio Barosi, che ha posizionato sui banchi della chiesa tante foto.

“Tranquilli! - scrive su Facebook-. Non abbiamo violato nessun divieto, non abbiamo creato assembramenti, non abbiamo dato vita a situazioni rischiose... Abbiamo solo fatto nostra l'idea lanciata da don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano (MB), collocando sui banchi le foto di tutti coloro che hanno voluto aderire a questa iniziativa...Se qualcuno vuole aggiungersi, il posto non manca! Sarà bellissimo, passata l'emergenza, ritrovarci tutti veramente per ringraziare il Signore, sostituirci alla nostra foto e poi portarla a casa, per non dimenticarci di quello che abbiamo vissuto in questi giorni e rafforzare continuamente il nostro desiderio di vivere come comunità! Succederà presto, abbiate fiducia! - esorta don Diego -. Il Signore lotta con noi e per noi e ci guida a passo spedito verso la resurrezione!”