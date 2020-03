Protezione civile, il bilancio dopo tre settimane di apertura del COC

VIADANA (29 marzo 2020) – E' un bilancio fatto di numeri, ma che alle spalle ha un lavoro imponente, con decine di persone sul campo per aiutare la popolazione e gli enti locali in questa emergenza sanitaria. A distanza di tre settimane da quando è stato aperto il C.O.C (Centro Operativo Comunale) la protezione civile 'Oglio Po Viadana', che opera nei Comuni di Dosolo e Viadana, ha reso noti i primi numeri dei loro servizi. “Abbiamo messo in campo – si legge sulla pagina Facebook del gruppo - 64 volontari, impiegato 4 mezzi, abbiamo coperto 975 ore di turno, i chilometri percorsi sono stati 3mila, abbiamo distribuito 15mila volantini nelle case di Dosolo e Viadana. Le consegne a domicilio di farmaci o beni di prima necessità a persone fragili sono state 88, i pasti consegnati invece sono stati 15. Infine i libri scolastici recuperati e riportati alle famiglie sono stati 150. Un grazie a tutti i volontari, che stanno facendo tutto il possibile, per la loro professionalità”.

