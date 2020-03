La scomparsa di don Peternazzi, in Brasile tre giorni di lutto

SCANDOLARA-SAN MARTINO (29 marzo 2020) - Tre giorni di lutto ufficiale per la scomparsa di don Arnaldo Peternazzi sono stati dichiarati in Brasile da Artù Wagner Vasconcelos Nery, sindaco di Uruburetama, nello stato del Cearà, dove il sacerdote scandolarese fu parroco. Don Arnaldo Peternazzi, originario di Scandolara Ravara, ex parroco della Parrocchia di San Martino del Lago e Ca’ de’ Soresini, è scomparso giovedì scorso a 86 anni, mentre era ospite della Fondazione Germani di Cingia de’ Botti. La decisione del sindaco brasiliano è stata assunta visti “i preziosi servizi resi alla comunità uruburetamense nel corso della sua vita come parroco" da “Padre Arnaldo, sacerdote esemplare e tanto ammirato”. Il primo cittadino osserva che “è dovere del potere pubblico uruburetanense rendere giusti omaggi a chi ha operato con il suo lavoro, il suo esempio di vita e la sua dedizione ai più poveri e svantaggiati”. Come, appunto, fece don Peternazzi nella parrocchia brasiliana in cui prestò la sua opera missionaria prima di tornare in Italia, San Giovanni Battista.

