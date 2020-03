"Disegni e storie per gli anziani del Busi come regalo di Pasqua"

CASALMAGGIORE (28 marzo 2020) - I disegni dei bambini come regalo di Pasqua per i nonni e le nonne della Fondazione Busi. L’idea giunge dagli animatori della casa di riposo di Casalmaggiore. “Considerando che il 12 aprile sarà Pasqua e difficilmente sarà possibile ritrovarsi come al solito, ecco una proposta rivolta al territorio Casalasco - dicono -. Vorremmo proporre ai bambini, nipoti ecc. “chiusi” in casa di fare un disegno o scrivere una storia, filastrocche, poesie ecc… agli anziani da inviare al numero whatsapp 3346766538 o tramite mail servizioanimazione@geriatricobusi.it. I lavori verranno stampati internamente e distribuiti agli ospiti come regalo di Pasqua non così un classico uovo ma un pensiero frutto della spontaneità ed affetto dei bambini”.

Spiegano gli animatori: “E’ un’occasione per i bambini di utilizzare il tempo pensando anche ai più “grandi” e per gli anziani di rimanere in contatto con loro. Questa iniziativa è una proposta per tutto il territorio che può testimoniare la propria vicinanza ai residenti attraverso i bambini che, durante le visite delle scolaresche svolte negli scorsi mesi al Busi, sono sempre stati molto apprezzati. Crediamo sia un gesto d’affetto verso gli anziani e possa infondere speranza per il futuro in attesa di ritrovarci”, concludono gli animatori del Busi.

