Aiuti dal Rugby Casalmaggiore alle ragazze madri e alla Padana Soccorso

CASALMAGGIORE (28 marzo 2020) - Due iniziative solidali del Rugby Casalmaggiore, a favore delle ragazze madri e per la Padana Soccorso, assunte con decisione unanime del consiglio di amministrazione della società sportiva.

“In questo momento di straordinaria difficoltà che le famiglie stanno attraversando a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, la società sportiva Rugby Casalmaggiore ha deciso di offrite il proprio contributo alle madri single in condizioni economiche di precarietà e in assenza di autonomia lavorativa”. Lo comunica il presidente del Rugby Casalmaggiore Luciano Campanini. “Il contributo sarà erogato in una somma complessiva di 600 euro, suddivisi in tre mensilità per i periodi di marzo, aprile e maggio 2020. Con la speranza di rivedere i vostri ragazzi in campo, a tutte voi, i nostri migliori auguri”, conclude Campanini.

La società ha inoltre deciso di effettuare una donazione sempre di 600 euro per la pubblica assistenza Padana Soccorso, per le due sedi di San Giovanni in Croce e Casalmaggiore, in prima linea in questo momento con il personale costretto a turni massacranti e consci del pericolo a cui i soccorritori vanno incontro.

