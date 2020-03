Coronavirus, addio a Franca Demicheli

SOLAROLO RAINERIO (29 marzo 2020) - Franca Spinelli Demicheli, la Franca, la firstlady degli agromeccanici cremonesi, non c'è più. Da un mese lottava all'ospedale Oglio Po contro il dannato virus che si è insinuato nelle nostre case. Come la sorella, volata in cielo due settimane fa, si è arresa.Bella, con il suo giro di perle attorno al collo e quel sorriso buono, da oltre cinquant'anni era la moglie di Clevio Demicheli, il presidente di Apima Cremona (l’associazione che riunisce le imprese agromeccaniche della provincia) e vicepresidente di Uncai, l'Unione Nazionale. Lui ne è uscito, ma da solo. Franca Spinelli a maggio avrebbe spento 76 candeline, per molti anni ha ricoperto anche la ‘carica’ di first lady di Solarolo Rainerio, condividendo con il marito l'amore per quel paese e per i suoi concittadini.

