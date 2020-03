Coronavirus, a Piadena Drizzona morto il poeta Mario Benedetti

PIADENA DRIZZONA (28 marzo 2020) - Alla casa di riposo San Vincenzo di Vho, di cui era ospite, si è spento all’età di 64 anni, per le conseguenze del contagio con il Covid-19, Mario Benedetti, uno dei più grandi poeti italiani contemporanei. Originario di Nimis (Udine), Benedetti si era laureato in Lettere a Padova diplomandosi poi in Estetica presso la Scuola di Perfezionamento della stessa Facoltà universitaria. Si dedicò all'insegnamento sia a Padova che a Milano, città in cui poi si trasferì. In seguito a problemi di salute, fu poi trasferito in una casa di riposo del Milanese, quindi nel Bresciano e infine, dalla primavera 2018, a Vho. La sua opera più nota, premiata da un grande consenso di critica e di pubblico, fu “Umana gloria” (2004), il libro con cui Benedetti si impose definitivamente sulla scena poetica italiana contemporanea. Fino a quando il suo stato di salute glielo ha consentito, Benedetti ha fatto ritorno più volte in Friuli e in alcune delle sue pubblicazioni ha fatto riferimento alla terra d'origine, che aveva riscoperto.

