Coronavirus, il grazie della Padana Soccorso per la nuova autoambulanza

SAN GIOVANNI IN CROCE (28 marzo 2020) - “In questi tempi in cui i numeri della pandemia suscitano in noi sentimenti di incertezza e scoramento per i nostri cari vicini e lontani, vorrei dare un segnale positivo con il ricordo e il ringraziamento per chi in questa circostanza non si è mai fermato e continua ad aiutare instancabilmente”. Così esordisce Claudia Mattei, presidente della pubblica assistenza Padana Soccorso alle associazioni ed i cittadini che in questo particolare momento hanno supportato l'associazione contribuendo all' acquisto della nuova ambulanza oltre a tutte le necessità quotidiane che le permettono di fornire un servizio di questi tempi essenziale e continuativo.

“Grazie all’associazione “Uniti per la provincia di Cremona” che sta supportando i tre ospedali di Crema, Cremona, Casalmaggiore. È di questi giorni la notizia diramata dal sig. Mario Silla e dal sig. Renato Crotti - che sono i motori di questa associazione - che è stata destinata un’ambulanza alla pubblica assistenza Padana Soccorso Onlus che rappresento. È un atto di grande spessore che va al nocciolo della questione, perché se si fermano le ambulanze, si ferma tutta la catena del soccorso, e le nostre sono veramente sollecitate all’estremo limite. Grazie all’associazione 'Amici dell’Oglio Po'. È grazie a loro, nella persona del presidente Claudio Toscani, che in questa occasione il nostro piccolo ospedale ha potuto attrezzarsi velocemente per far fronte a questa emergenza. Grazie anche a tutti gli operatori che sono infaticabili. Un grazie merita anche lo staff operativo di Anpas Lombardia”.

Continua la Taddei: “La Lombardia è la regione maggiormente colpita da questa pandemia. Ma il Presidente e tutti i collaboratori sono stati sempre al nostro fianco, per qualsiasi necessità o richiesta avanzata in tutte le ore del giorno. Sempre con garbo ed efficacia. Sono riusciti a trasmettere un senso di equilibrio e sicurezza. Grazie a Padana Soccorso. Tutti. Volontari e dipendenti che in questa circostanza hanno mostrato la stoffa dei soccorritori veri. È fatta di competenza e professionalità, ma anche di umanità: c’è attenzione a tutte le esigenze della persona che trasportano: esigenze del corpo e dello spirito. Importantissime le persone che hanno voluto dimostrare vicinanza a Padana Soccorso con donazioni piccole e grandi. Dimostrano che la gente è al nostro fianco, comprende le nostre necessità anche economiche e ci dà la forza di continuare. Grazie veramente a tutti”.

Per chi volesse dare un contributo: Anpas Lombardia Bonifico bancario: Banco BPM - Agenzia 07 –Milano Porta Genova Intestazione conto: ANPAS LOMBARDIA IBAN: IT82L0503401695000000060000 SWIFT: BAPPIT21393 Causale: ‘Donazione Anpas Lombardia’ - Associazione “Uniti per la provincia di Cremona” IBAN: IT13Z0845411404000000231085 Associazione ‘Amici dell’Oglio Po’ IBAN: IT70W0877058020000000103000 Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Mantovano Causale: Emergenza Oglio Po – Andrà tutto bene covid-19” P.A. Padana Soccorso Onlus via G. Barni 8 – sede legale via Aragona 2 – sede operativa 26037 San Giovanni in Croce, codice fiscale 01089090193 Codice Iban: IT24O0877057910000000400722

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO