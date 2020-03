Mascherine, camici, guanti e disinfettanti, Bongiovanni ringrazia i donatori

CASALMAGGIORE (27 marzo 2020) - “In questi giorni in Municipio sono arrivati graditi doni, peraltro molto importanti, in quanto eravamo in carenza di presidi per i dipendenti impegnati nei servizi essenziali. Presidi ordinati da settimane, tramite canali ufficiali, ma che purtroppo arrivano alla spicciolata”. Parole del sindaco Filippo Bongiovanni che ringrazia personalmente “i donatori Hwang Arlene e le famiglie dei ragazzi Dong Wenwu, Huang Ying, Zhu Honghai, Zhu Hongbin, Jin Xue, Yao Xueyan, Zhu Rong Ai, Shi Pietro, Zhou Zhenwei.

La signora Arlene - ricorda Bongiovanni - è insegnante di un corso dopo scuola per ragazzini cinesi qui a Casalmaggiore, che si ritrova nei fine settimana. Essi stessi, tramite l'insegnante, che ha compartecipato, hanno raccolto i loro risparmi, ordinato e fatto recapitare gratuitamente 205 mascherine e poi per i nostri servizi sociali, 50 sovracamici, alcuni guanti e bottiglie di disinfettante. Desidero personalmente ringraziarli dell'omaggio e del gesto amichevole di queste famiglie”, conclude il sindaco.

