Tele Piadena, nato il canale web tv per l'emergenza Covid-19

PIADENA DRIZZONA (27 marzo 2020) - Alle 15 di oggi è nato un nuovo canale televisivo trasmesso via web. Si tratta di Tele Piadena, visibile all’indirizzo telepiadena.it, un canale straordinario nato per l’emergenza Covid-19. Il servizio è prodotto da esavideo service srl di Piadena Drizzona. “E’ un canale sperimentale, per il momento”, spiega Mauro Pozzi di esavideo. “Ho deciso di avviarlo per metterlo a disposizione della comunità in questa fase di emergenza. Viene trasmesso con una piattaforma ad alta qualità in grado di essere visibile da molti utenti in contemporanea. E’ a disposizione del Comune per la diffusione di informazioni di servizio per il territorio di Piadena Drizzona”.

Al momento chi si collega a telepiadena.it può vedere la home page del sito del Comune, ma è allo studio la programmazione dei contenuti. Chiunque volesse può inviare fotografie o anche filmati autoprodotti all’indirizzo info@telepiadena.it.

