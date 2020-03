Coronavirus, i carabinieri portano la spesa a casa di un'anziana

ACQUANEGRA SUL CHIESE (27 marzo 2020) - Severi controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Viadana, per far rispettare le recenti regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà. Infatti, nei giorni scorsi, visti i problemi di deambulazione che non gli permettevano di andare al supermercato e l’impossibilità di fare la spesa on line, un'anziana di 87 anni, residente ad Acquanegra, chiamava il 112 per chiedere aiuto. Immediata la risposta dei militari che gli hanno consegnato la spesa fatta da una nipote in un altro paese. L'anziana vive infatti da sola nel paese, e quando si è imbattuta in grosse difficoltà nel fare la spesa ha pensato di chiamare il numero di emergenza, visto che il figlio, che si occupa di lei, è bloccato all’estero. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Acquanegra ha quindi provveduto a recapitare la spesa che era stata effettuata da una nipote residente in un altro paese, ma anche lei in grosse difficoltà nel raggiungere l’anziana signora.

