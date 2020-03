Coronavirus, donazione dal Centro anziani di Piadena Drizzona

PIADENA DRIZZONA (27 marzo 2020) - Con un contributo economico pari a 2.000 euro a favore dell’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, anche il Centro anziani di Piadena si è unito alle tante dimostrazioni concrete di solidarietà effettuate per sostenere l’acquisto di attrezzature sanitarie utili in questo periodo di emergenza da Coronavirus. Il Centro anziani di Piadena in passato ha effettuato altre donazioni, in particolare a sostegno della casa di riposo San Vincenzo di Vho, e attualmente effettua periodicamente acquisti alimentari a sostegno della Caritas per la distribuzione di aiuti alle persone più bisognose del paese.

