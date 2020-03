E' morto il veterinario Olzi

CASALMAGGIORE (27 marzo 2020) - Il veterinario Emilio Olzi si è spento a 67 anni nelle scorse ore all’Oglio Po di Casalmaggiore, dov’era ricoverato a causa di una polmonite, forse provocata dal Coronavirus. Professionista molto noto e apprezzato in città e su tutto il territorio, Emilio Olzi era iscritto dal 1983 all’Ordine dei veterinari. Nel 1997 era entrato a far parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine di cui ha assunto la carica di presidente nel 2006, carica che ha mantenuto fino all’anno 2017.

È stato presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Lombardia dal 2014 al 2017, dimostrando una grande attenzione al ruolo e ai compiti che devono avere gli ordini professionali, non mancando mai di incarnare la consapevolezza di un ruolo apicale giocato nell’ottica di servizio alla comunità veterinaria nelle sue diverse anime.

