Alberi malati e pericolosi, vanno abbattuti

SOLAROLO RAINERIO (28 marzo 2020) - Alberi ammalati e pericolosi, il sindaco ne ordina l’abbattimento. Il provvedimento è stato assunto dal sindaco Vittorio Ceresini sulla base del Monitoraggio delle condizioni vegetative e statiche delle alberature - anno 2020 redatto da Giorgio Reggiani, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Mantova, ricerca dalla quale è emerso che su alcuni esemplari «si sono creati fenomeni di cavità con carie e difetti strutturali importanti, tali da comprometterne fortemente la stabilità prescrivendone quindi l’abbattimento». In particolare si tratta di 2 aceri americani e 2 tigli presenti nell'area alberata nei pressi del Monumento ai Caduti e di 9 aceri americani in fregio a via Ripari e via Recorfano. «Tali esemplari - si legge nell’ordinanza del sindaco - risultano pericolosi per la pubblica incolumità”. Per questo si ritiene necessario procedere con il taglio delle piante “vista la situazione in essere di pericolosità e urgenza».

