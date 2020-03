Coronavirus, il sindaco di Piadena Drizzona tira le orecchie ai suoi concittadini: 'Menefreghisti'

PIADENA DRIZZONA (25 marzo 2020) - Nuova tirata d’orecchi del sindaco Matteo Priori che in un post su Facebook richiama tutti al rispetto delle regole. "Buongiorno. Non ci siamo - esordisce il sindaco - Siete troppo menefreghisti. Ancora troppa gente in giro. Dovete stare a 200 metri dalla vostra abitazione. Anche con il cane. Fate 20 volte il giro della casa, ma piantatela di fare le passeggiate. I positivi a Piadena Drizzona sono in aumento. Sono morte 27 persone dal primo marzo. State in casa" conclude Priori.

