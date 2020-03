Evade dai domiciliari, arrestato

BOZZOLO (25 marzo 2020) - Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Bozzolo hanno arrestato un tunisino di 48 anni per evasione. Lo straniero, infatti, residente a Bozzolo e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione in bicicletta e in probabile stato di ebbrezza dopo aver abusato di sostanze alcoliche. Il 48enne, dopo essere stato riconosciuto dai militari e arrestato, si è rifiutato di sottoporsi al test etilometrico (ragione per la quale verrà anche denunciato). In mattinata è stato processato per direttissima.

