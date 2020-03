Coronavirus, i dati del contagio nel Viadanese

VIADANA - Dopo due giorni relativamente tranquilli, sono aumentate di 25 le persone contagiate dal Covid-19 nella giornata di oggi nel territorio viadanese. In totale si segnalano 237 casi nel territorio, mentre in tutta la provincia sono 1111. Particolarmente significativo il dato di Canneto dove in un giorno si è passati da 26 a 43 casi, la maggior parte legati alla casa di riposo del paese. Viadana è sempre il centro con più contagiati in tutta la provincia.



VIADANA 98 CASI

CANNETO SULL'OGLIO 43

DOSOLO 22

SABBIONETA 17

RIVAROLO MANTOVANO 16

MARCARIA 14

BOZZOLO 13

GAZZUOLO, POMPONESCO 4

COMMESSAGGIO, SAN MARTINO DALL'ARGINE 3