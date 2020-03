Morto l'imprenditore Giuliano Stefanini

CALVATONE (24 marzo 2020) - Mondo dell'imprenditoria casalasca in lutto per la scomparsa, avvenuta lunedì sera, di Giuliano Stefanini, titolare del mobilificio Sma Emporio casa (ex Stedilman) di Calvatone. L'uomo aveva 76 anni ed era nato a Tornata. L'azienda era nata negli anni '80 ed era diventato un mobilificio punto di riferimento per le famiglie della zona, con il suo vasto showroom - posto sulla ex statale Cremona-Mantova, e la produzione di mobili in maniera artigianale.

