Due auto a fuoco nel Car Terminal della Ars Altmann

PIADENA DRIZZONA (24 marzo 2020) - Due auto ibride a fuoco nel tardo pomeriggio di domenica nei piazzali Car Terminal della Ars Altmann, l’azienda di spedizioni e logistica automobilistica, posta in fregio alla provinciale Asolana in cui sono depositati migliaia di automezzi destinati alla preparazione, o già preparati, per la successiva consegna alle concessionarie di vendita. Interessate dal rogo, spento dai vigili del fuoco volontari di Piadena Drizzona, due Fiat 500 ibride. Il fuoco si è innescato da una delle due vetture, probabilmente per qualche anomalia di tipo elettrico, e ben presto si è esteso, anche a causa del vento, a quella posta nelle immediate vicinanze, sul retro. I danni, particolarmente nel caso di una automobile, sono ingenti. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che sono rimasti impegnati dalle 18 alle 19, si è evitato un rischio considerevole, in considerazione della quantità di autoveicoli depositati nei piazzali. Il fuoco è stato circoscritto e spento e quindi non ha fatto in tempo a propagarsi, evitando guai peggiori. Nei piazzali sono infatti stoccati circa 12 mila mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Piadena.

