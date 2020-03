'Hasta siempre' Pierfranco

SCANDOLARA RAVARA (22 marzo 2020) - Cordoglio a Scandolara Ravara. All’età di 71 anni è scomparso Pierfranco Sarzi. Classe 1948, prima di andare in pensione Sarzi aveva lavorato come operaio alla Fir di Casalmaggiore. Figura sempre molto attiva in campo sociale, era stato presidente dell’associazione Pro loco di Scandolara Ravara. Componente del Circolo Hilda Guevara di Cremona, facente parte dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba, si era sempre impegnato per far conoscere la situazione di Cuba nel nostro territorio, con varie iniziative di tipo culturale. A maggio del 2017 era riuscito a portare a Scandolara anche la figlia di Che Guevara, Aleida.

Sarzi era anche un attivo componente del circolo ArciBassa di Gussola, con cui aveva portato nella sala polivalente di Scandolara la rassegna di teatro dialettale brillante. Amava la fotografia (sua ad esempio la mostra ‘Cuba, attimi di vita’), passione trasmessa alla figlia Camilla, fotografa professionista, che in un post su Facebook saluta il papà con l’espressione ‘Hasta siempre’, dal titolo di una canzone composta dal cubano Carlos Puebla e dedicata a Che Guevara. Numerosissime le attestazioni di cordoglio.

Camilla ha scritto un post anche sulla pagina Facebook del padre: “Ciao, sono Camilla, la figlia di Pierfranco, purtroppo il papà è venuto a mancare stanotte. Scrivo questo post per farlo sapere ad amici e compagni. Papà nelle sue ultime volontà ha scritto un messaggio per tutti voi: “Qualunque cosa stiate cercando vi auguro di trovarla, o che lei trovi voi.” Nell'impossibilità di celebrare i funerali vi lascio una foto, per chi vorrà ricordarlo”.