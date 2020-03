Coronavirus, Casalmaggiore: chiuso l’accesso all’argine maestro

CASALMAGGIORE (21 marzo 2020) - In seguito all’ultimo decreto del presidente del Consiglio in merito alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica legata al Civid-19, l’accesso all’argine maestro e al parchetto di via Italia è stato chiuso con nastri dalla polizia locale.

