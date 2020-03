Degli Angeli: "16 deceduti al Busi e niente tamponi, serve aiuto immediato"

CASALMAGGIORE (21 marzo 2020) - Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marco Degli Angeli ha scritto una lettera all’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera con “una nuova richiesta di aiuto e un grido di allarme che mi è appena arrivata da Casalmaggiore, che va ad aggiungersi alle altre situazioni già segnalate nelle precedente e-mail”. Si tratta, spiega Degli Angeli, “della onlus Busi, Residenza Sanitaria Assistenziale, Istituto geriatrico, Centro Diurno Integrato, Nucleo Alzheimer, di Casalmaggiore. Ci sono già stati 16 deceduti, molti altri anziani in gravi condizioni e diversi operatori in quarantena. Anche in questa struttura non si effettuano tamponi. Serve un intervento immediato a tutela di tutti i pazienti, ospiti ed operatori delle nostre RSA. Alla luce di tali segnalazioni, tali da destare alta preoccupazione per la stessa tenuta sanitaria delle Residenze e per la salute degli operatori ivi coinvolti con la presente si richiede la Vostra attenzione, ai fini delle valutazioni di competenza e delle determinazioni conseguenti. Grazie per quello che potrà fare”, scrive il consigliere.

Ma Degli Angeli ha scritto anche un’altra lettera a Gallera segnalando “la situazione di estrema emergenza che stanno vivendo le RSA della Provincia di Cremona. “Negli ultimi giorni e, particolarmente, nelle scorse ore, sono state trasmesse sempre più segnalazioni, provenienti da personale sanitario direttamente coinvolto, volte a evidenziare problematicità e difficoltà alle quali gli operatori impegnati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali ubicate nei territori del Comune di Cremona e della relativa Provincia devono far fronte, in concomitanza con l’accrescere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Rispetto alla mia segnalazione del 17 Marzo, la situazione non sembra essere migliorata e dai lavoratori delle RSA della Provincia di Cremona non arrivano notizie di segnali di miglioramento per quanto riguarda controlli, sistemi di protezione, applicazione di protocolli.

Solo a titolo di esempio vi riporto un report di una RSA del Cremasco

- 7 ospiti deceduti (su 63 presenti in struttura)

- nessun tampone effettuato

- alcuni pazienti con febbre che scende e sale

- 11 ASA in malattia (su 28) e 2 infermieri. 3 ASA che hanno contatti con positivi cov19 (2 lavorano, 1 in quarantena).

- Dpi: mascherine chirurgiche e di carta in confezioni aperte e qualche paio di occhiali protettivi. No camici monouso, no ffp2 o altro.

- divise lavate da ditta esterna 3 volte alla settimana (invece delle solite 2 )

- Sanificazione spogliatoio 1 volta alla settimana e pulizia ordinaria nel resto della struttura, 1 volta al giorno col cloro.

- Ingresso permesso ai parenti con ospiti in gravi condizioni, con mascherina e guanti.

La stessa situazione la viviamo in moltissime altre RSA , da dove mi arrivano segnalazioni di allarmante carenza di personale, nessuna indagine su personale assente, mancanza DPI .

Volevo inoltre segnalare la situazione di una RSA Cremasca, solitamente dedicata a riabilitazione, hospice e nucleo Alzheimer, all'interno della quale verranno allestiti 20 nuovi posti letti Covid-19 in convalescenza.

La struttura ha già dovuto chiudere 2 reparti per assenza di personale, e mi chiedo come sarà quindi possibile gestire i nuovi 20 posti letto Covid (pur avendo isolato i reparti) , inoltre ad oggi anche qui scarseggiano gli opportuni dispositivi di protezione e sono sempre di più gli operatori sanitari che si stanno ammalando. Pur essendoci tra il personale sanitario assente numerosi positivi al Covid-19, come nelle altre strutture, nessun tampone è stato effettuato sul personale sanitario operativo e che è entrato in contatto negli scorsi giorni.

Alla luce di tali segnalazioni, tali da destare alta preoccupazione per la stessa tenuta sanitaria delle Residenze e per la salute degli operatori ivi coinvolti e da indurre le strutture sindacali di categoria a richiedere unitariamente, lo scorso 11 marzo, informazioni al riguardo, con la presente si richiede la Vostra attenzione, ai fini delle valutazioni di competenza e delle determinazioni conseguenti", conclude Degli Angeli.

