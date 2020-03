Coronavirus, a Bozzolo dipendente Eurospin positivo

BOZZOLO (21 marzo 2020) - Due giorni di chiusura - oggi e domani - per sanificare il punto vendita a causa della positività di un dipendente dell'Eurospin di Bozzolo. La comunicazione è stata affissa questa mattina quando il punto vendita, in teoria, sarebbe dovuto essere regolarmente aperto. I colleghi della persona che hanno avuto un contatto diretto con la persona positiva rimarranno in isolamento domiciliare. La riapertura, al momento, è prevista per lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO