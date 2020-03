Coronavirus, a Cicognara muore il 50 enne Simone Marani

CICOGNARA/VIADANA (21 marzo 2020) - "Un'altra vita che si spezza nel pieno delle forze e della salute fisica. Dopo pochi giorni di ospedale dobbiamo salutare il nostro Simone Marani, 50 anni". L'annuncio viene dato dall'Unità Pastorale Beata Vergine delle Grazie di Cogozzo, Cicognara e Roncadello. "È il primo fratello di Cicognara che muore durante questa epidemia. Viveva proprio con la sua mamma e si prendeva cura di lei, dopo che ella stessa era rimasta vedova alcuni anni fa. Era sano come un pesce, non aveva alcuna malattia o disfunzione, andava in palestra e curava la sua alimentazione in maniera precisa... Una settimana di febbre, 3 giorni all'ospedale e via. Ha voluto fare una chiamata alla sua mamma prima di essere intubato, per salutarla".

Si legge ancora nel profilo Facebook dell'Unità pastorale: "Ci stringiamo tutti insieme attorno a Rosalba, ai suoi due figli, il fratello e la sorella di Simone, alla sua fidanzata, in questo venerdì santo della sua famiglia. Come il Signore Gesù affidò la sua mamma all'apostolo Giovanni dalla croce, sono sicuro che Simone affida a tutti noi la consolazione della sua mamma. Faremo del nostro meglio! In tempo di quarantena non ci sarà camera ardente e nemmeno il Rosario. La Sepoltura avverrà in data ancora da stabilire, dopo le procedure di cremazione. La nostra Comunità Cristiana disporrà nella prima occasione possibile una celebrazione in suo ricordo. La stessa cosa avverrà per tutti i fratelli che porteremo a sepoltura durante questa emergenza".

