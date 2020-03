Investita sulle strisce pedonali, l'anziana non ce l'ha fatta

SAN GIOVANNI IN CROCE (20 marzo 2020) - E’ deceduta poco dopo essere stata trasportata all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, Santina Ariazzi, 80 anni, pensionata di San Giovanni in Croce, rimasta coinvolta nell’incidente stradale di questa mattina in piazza Dante. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 11, nei pressi della piazza principale del paese.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Rivarolo del Re giunti sul posto, allertati dalla polizia locale dell’Unione Palvareta Nova. Ad aiutare la ricostruzione dell’incidente sono giunte le immagini delle telecamere comunali poste in piazza e di videosorveglianza esterne del bar Centrale.

