Coronavirus, a Piadena Drizzona 21 persone decedute

PIADENA DRIZZONA (20 marzo 2020) - A Piadena Drizzona, dal 1 marzo scorso a oggi, sono morte 21 persone, tra residenti in paese e ospiti della casa di riposo San Vincenzo di Vho. Di queste 21 persone, 18 sono venute a mancare nella fascia temporale compresa tra il 10 e il 19 marzo. E ieri, giovedì, sono decedute 4 persone. Questi i numeri di marzo, senza che si possa dire quanti sono venuti a mancare per gli effetti del Coronavirus, in mancanza di comunicazioni ufficiali al riguardo. Il cimitero, ora chiuso alle visite, è diventato anche un punto di raccolta delle bare, visti i tempi di attesa dei crematori di Cremona e di Mantova.

