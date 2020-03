Investita sulle strisce pedonali, grave pensionata

SAN GIOVANNI IN CROCE (20 marzo 2020) - Grave incidente questa mattina dopo le 11 in piazza Dante a San Giovanni in Croce. Una pensionata del paese in sella alla sua bici é stata investita sulle strisce pedonali mentre stava attraversando la strada Asolana. Ad investirla un furgoncino Iveco che viaggiava da Piadena a Casalmaggiore. Sul posto ambulanza della Padana Soccorso, automedica dell'Oglio Po e elisoccorso da Brescia.

