Si teme un malore in casa, falso allarme: stava rispettando le prescrizioni

PIADENA DRIZZONA (20 marzo 2020) - Mobilitazione di mezzi di soccorso - vigili del fuoco di Cremona, carabinieri, autoambulanza della Cremona Soccorso, polizia locale - questa mattina intorno alle 10 in via Matteotti per un sospetto malore in casa che si è poi scoperto non esistere. Tutto è nato dalla chiamata di chi, non vedendo più in giro un uomo di 78 anni che abita da solo e non avendo cenni di risposta alle chiamate, ha chiamato i soccorsi pensando che potesse essere stato male e non fosse in grado di chiamare aiuto. Alla fine è emerso che l’uomo si era chiuso in casa e non era più uscito perché preoccupato per l’emergenza del Coronavirus. Nessun malore, l’uomo sta bene. Aveva semplicemente rispettato in modo rigoroso le prescrizioni di questi giorni.

