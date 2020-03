'La grande quercia è sana e ha un valore ecologico'

PIADENA DRIZZONA (20 marzo 2020) - Non sussistono i requisiti di monumentabilità per la quercia di via Stamberlacche, secondo i carabinieri della Forestale di Cremona, ma poiché la pianta sembra in salute può svolgere importanti funzioni di natura ecologica. Questo, in estrema sintesi, quanto ha comunicato al Comune di Piadena Drizzona il colonnello Alberto Ricci, comandante del Gruppo carabinieri Forestale Cremona dopo il sopralluogo effettuato lo scorso 22 febbraio. E il comitato «Quercia della concordia» si dice solo parzialmente soddisfatto ribadendo la richiesta di revocare l’autorizzazione all’abbattimento.

