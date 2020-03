Coronavirus, l'appello della Fondazione Aragona: 'Aiutateci, abbiamo mascherine solo fino a venerdì'

SAN GIOVANNI IN CROCE (19 marzo 2020) - Lancia un appello accorato Luigia Marchini, presidente della Fondazione Giuseppe Aragona di San Giovanni in Croce: “Aiutateci, stiamo esaurendo le mascherine per il nostro personale sanitario. Abbiamo scorte fino a venerdì. Se non ne troviamo subito, sabato e domenica saremo scoperti”. La Marchini ha scritto a chiunque: “Ho mandato lettere ovunque, dal capo dello Stato al ministro degli Esteri, alla protezione civile. Non risponde nessuno. L’unico a farlo è stato il presidente della Provincia Signoroni. Siamo davvero in difficoltà. Per quanto riguarda i guanti, i disinfettanti e l’ossigeno siamo abbastanza a posto, tutto sommato. Sono le mascherine il problema. Abbiamo fatto passare ferramenta, colorifici, di tutto e di più, e non certo da ora, e niente da fare. E pensare che ce ne sono 400 mila bloccate in Turchia”. L’ideale, aggiunge la presidente, sarebbe reperirne 600-700, “così saremmo a posto per un po’ di giorni, guadagneremmo tempo”.

Chiunque possa dare una mano deve contattare il numero 347-1019360.

