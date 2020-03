Nuovo centro medico riservato alla specialistica

BOZZOLO (20 marzo 2020) - Tempo di rinascita per l’ex centro medico San Restituto. L’amministrazione comunale ha emesso il bando per il nuovo affidamento dei locali di via Bini 4, che fino a pochi mesi fa ospitavano i medici dei base – oggi in ospedale – e gli specialisti che facevano parte del gruppo San Restituto.

La zona che sarà oggetto di gara è costituita da piano terra e piano primo, con una superficie utile calpestabile al piano terra di circa 320 metri (con 5 bagni) e di 286 metri quadrati al piano superiore (con 2 bagni) ascensore e scale.

Nelle intenzioni del Comune vi è l’idea la possibilità che vengano ad inserirsi nuovi studi medici ma non solo. Il bando infatti prevede la possibilità di creare: studi medici specialistici e servizi correlati, uffici pubblici, commercio di vicinato, artigianato di servizio o attività assimilabili con immissioni acustiche rispettose dei limiti previsti per la zona A, uffici o studi professionali privati, sedi di associazione in genere; attività formative e/o ginnico-sportive con immissioni acustiche rispettose dei limiti previsti per la zona A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO