Coronaviorus, Viadana: continuano i controlli della Polizia Locale

VIADANA (19 marzo 2020) - Continuano i controlli della polizia locale. Ne parla l’assessore alla Sicurezza Romano Bellini: “In questi ultimi giorni gli agenti hanno fermato e richiesto l’autocertificazione a più di duecento persone e hanno controllato centinaia di attività commerciali arrivando a denunciare una decina di persone. Giornalmente, inoltre, vengono controllati: gli argini tra Buzzoletto e Banzuolo, Cicognara e Cogozzo; tutti i supermercati del territorio viadanese, ossia Famila, Lidl, Eurospin, Coop e Conad (quest'ultimo soggetto a diversi passaggi vista la recente apertura del nuovo punto vendita ); i parchi, tra cui La Rotonda Giardini e il Parco delle Rimembranze, quelli siti in Via Galvani, Via Erba, Via Salvo D'acquisto, Via Madre Teresa di Calcutta, oltre a molti altri. Anche se la Polizia Locale continua imperterrita con i controlli, purtroppo si vedono ancora troppe persone in giro, cittadini che possono e devono stare a casa!”

Continua Bellini: “A mio malincuore ho chiesto espressamente agli agenti di non fare sconti a nessuno e di procedere con le opportune denunce, è finito il tempo del buonismo. In questi giorni abbiamo emanato due ordinanze ancor più restrittive rispetto al DPCM visto che i numeri dei contagiati ci mettono al primo posto tra i comuni della Provincia di Mantova. Queste ordinanze sono mirate a far capire che non si scherza e che è il momento di restare in casa. Si può uscire solo in caso di urgente necessità. Il pensiero va poi alle centinaia di migliaia di infermieri e medici che stanno lavorando giorno e notte per salvare tantissime vite umane pensiamo che con il comportamento irresponsabile di tanti cittadini il loro incessabile lavoro rischia di essere vanificato. L’Amministrazione Comunale tutta invita a restare a casa. Gli ospedali sono al collasso. Facciamolo per tutti noi. Stiamo a casa!”

