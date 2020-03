Scomparso Franco Ramella, ex presidente dell'Avis e della Tazio Magni

GUSSOLA (19 marzo 2020) - Con Franco Ramella è scomparsa una figura di spicco della comunità gussolese. Già presidente della sezione Avis, Ramella fu fautore e presidente della società di basket Tazio Magni, ma anche poeta, attore dialettale, brillante presentatore di diverse manifestazioni. Uomo con tante qualità e capacità.

La Tazio Magni lo ricorda così: “In un momento in cui molti se ne vanno per i motivi che purtroppo ben sappiamo, tu sei stato unico anche in questo! Grande Franco, prima ancora che uno degli storici Presidenti rossoblu, sei stato un grande uomo, un poeta, un amico sempre a disposizione di tutti, amante della vita come pochi, tu che alla pizzata di fine stagione ti presentavi con il foglio delle statistiche quando ancora nessuno sapeva cosa fosse uno scorer. Ci mancherai Franco, con la tua saggezza e spontaneità! Che la terra ti sia lieve Presidente, buon viaggio!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO